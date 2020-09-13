Irak'ta Şii dini merci Sistani: "Erken seçim BM denetiminde, zamanında yapılsın"

Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, dini merci Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert'ı Necef’teki evinde kabul etti.
Gelecek yıl haziran ayında yapılması planlanan erken seçimleri "gayet önemli" diye nitelendiren Sistani, vatandaşların yoğun katılımının gerçekleşmesi ve şeffaf seçim sonuçları elde edilmesi için gerekli şartların yerine getirilmesini istedi.
Sistani, erken seçimlerin BM denetiminde ve zamanında yapılması gerektiğine işaret ederek, "Erken seçim tek başına bir amaç değil, ancak ülkenin karşı karşıya kaldığı ve biriken siyasi, ekonomik, güvenlik, hizmet ve sağlık alanlarındaki krizlerden çıkış yolunun barışçıl yönüdür. Seçimlerin, adil ve insaflı seçim kanunu çerçevesinde ve bazı siyasi grupların özel çıkarlarından uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların baskılardan uzak özgür iradelerini kullanarak seçim yapması ve meclise milletvekili göndermesi gerektiğine de işaret eden Sistani, bunun kriz ve sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Ali Sistani, tarihi belirlenen seçimin ertelenmesi veya gerçekleşmesi için gerekli şartların oluşturulmamasının ülkedeki sorunları derinleştirerek birlik ve beraberliği tehlikeye sokacağı uyarısında da bulundu.
- "Hükümet yolsuzluk dosyalarını açmalı"
Mustafa el-Kazımi yönetimindeki hükümete de önerilerde bulunan Sistani, şunları kaydetti:
"Mevcut hükümet, toplumsal adaletin tesisi, sınır kapılarının kontrolü, güvenlik güçlerinin performansının iyileştirilmesi, devlet dışı kontrolsüz silahlara el konulması ve ülkenin bazı bölgelerinin silah zoruyla koparılmasına izin verilmemesi için attığı adımları sıkıca sürdürmeli. Hükümeti ayrıca yolsuzluklarla mücadele için istisnai ve ciddi adımlar atmaya ve bu konuda büyük yolsuzluk dosyalarını açmaya çağırıyoruz."
Hükümetin, göstericiler ve güvenlik güçlerinin öldürülmesine, kamu ve özel malların tahribatına yol açanları, son dönemde yapılan suikast ve kaçırma eylemlerine girişenleri açıklaması gerektiğine işaret eden Sistani, "Ülke egemenliği korunmalı ve içişlerimize karışanların karşısında durulmalı. Ülkeyi bölme ve parçalama riskini uzaklaştırmak da herkesin sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulundu.
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