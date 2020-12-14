Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek isteyen PKK'lı teröristlerle Peşmerge arasında çatışma çıktı.

Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını belirtildi. AA'nın haberine göre; çatışmada 1 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği bildirildi.