Irak'ta özel sektöre ait römorkörde yangın: 5 ölü

Petrol Bakanlığına bağlı Irak Petrol Tankerleri Şirketinden yapılan açıklamada, Irak kara suları dışında özel sektöre ait bir römorkörde yangın çıktığı belirtildi.

Iraklı bir denizcilik kaynağından alınan bilgiye göre, yangında 4'ü Iraklı, 1'i Hint olmak üzere 5 kişilik mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

Yangının söz konusu römorkörün Basra Körfezi'nde bulunduğu sırada çıktığı aktarıldı.