Irak ordusu başkent Bağdat'a giriyor

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Irak ordusu, dün akşam başkent Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerin Tahrir Meydanı ve çevresinde hükümet karşıtı göstericilere saldırmasının ardından, 'göstericileri korumak' için kente asker konuşlandıracağını açıkladı.

Yaklaşık 2 aydır devam eden protestoların merkezi konumundaki Tahrir'de toplanan kalabalığı hedef alan silahlı ve bıçaklı saldırılarda 3'ü polis memuru olmak üzere en az 23 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı.

Yetkililer, şu ana kadar göstericilere saldıran kişilerin kimliklerini belirleyemediklerini belirtti.

Irak'ta güvenlik güçlerinin sert şekilde müdahale ettiği protestolarda şimdiye kadar 460'tan fazla gösterici öldü. Olaylarda onlarca güvenlik görevlisinin de yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Başbakan Adil Abdülmehdi, ülkenin dört bir yanını saran gösterilerin ardından 29 Kasım'da istifa ettiğini duyurmuştu.

Protestolar 1 Ekim'de işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerinden dolayı hükümete istifa çağrısıyla başlamış; göstericilerin öfkesi zaman içerisinde ülkenin iç işlerine karışmakla suçladıkları İran'a yönelmişti.

YAPTIRIMLAR BAŞLADI

Öte yandan ABD, Cuma günü bazı İran destekli Iraklı milis liderlerine, protestocuların ölümlerinde rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Yaptırımlar, İran destekli Asaib Ehli'l Hak Örgütü lideri Kays el-Hazali, kardeşi Leys el-Hazali ve örgütün diğer bir liderini kapsadığı belirtildi. Yaptırımların Haşdi Şabi Emniyet Müdürü Hüseyin Falih el Lami'yi de kapsadığı belirtildi.

SADR'IN EVİNE SALDIRI

Bu arada Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın Necef kentindeki evine kime ait olduğu bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Sadr'ın saldırı sırasında yurtdışında olduğu açıklandı.

Saldırının, Sadr'ın Bağdat ve Necef'teki göstericilerin silahlı saldırıya maruz kalmasından sonra yaptığı 'göstericileri koruma' çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.