Irak hükümeti'nin Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 25 Aralık Noel Bayramı'nın resmi bayram ilan edilip kutlanmasına dair hazırladığı yasa Irak Cumhurbaşkanı Adil Abdul-Mahdi tarafından onaylandı.

Böylece Noel sadece Iraklı Hıristiyanlar için değil tüm Iraklılar için bayram haline geldi.

Irak hükümetinin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

''Iraklılara ve dünya çapında kutlayan herkese mutlu Noeller."