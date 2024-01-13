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        Haberler Dünya Irak'ta Meclis Başkanlığı seçimi adaylar yeterli oy alamadığı için ikinci tura kaldı

        Irak'ta Meclis Başkanlığı seçimi adaylar yeterli oy alamadığı için ikinci tura kaldı

        Irak Meclisinde başkanlık için yarışan hiçbir aday yeterli sayıya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:38 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:38
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        Irak'ta Meclis Başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
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        Irak Meclisinde mahkeme kararıyla vekilliği düşürülerek koltuğunu kaybeden eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin yerine geçecek yeni isim için seçim yapıldı.

        Halbusi'nin başkanlık ettiği Takaddüm Partisi Milletvekili Şulan el-Kireyyim en yüksek oyu alsa da yeterli sayıya ulaşamadı.

        Kireyyim, 152 oy alırken, Sünni siyasetçilerden Hamis Hançer'in başkanı olduğu Siyadi Partisi vekili Salim el-İsavi 97, eski Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani 48, Sünni siyasetçilerden Talal Zavbai 1, eski Çalışma Bakanı Amir Abdulcebbar 6 oy alırken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

        Yapılan oylamada 328 vekilden 314'ü oy kullandı. Meclis Başkanı olabilmek için adayların 166 oy elde etmesi gerekiyor

        Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, 14 Kasım 2023'te eski Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı almıştı.

        Irak'ta 2003 sonrası siyasi denkleme göre Meclis Başkanı Sünni, Başbakan Şii ve Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

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