Irak'ta Maliki'nin koalisyonu Kazimi hükümetini desteklemeyecek

AA

Ülkede 329 sandalyeli mecliste 26 milletvekili bulunan Koalisyon adına yapılan yazılı açıklamada, Kazimi'nin hükümeti oluşturma sürecindeki aday belirleme noktasında tüm siyasi gruplara eşit hak tanımadığı savunularak, "Kazimi'nin siyasi gruplara sunduğu kabine listesi Irak halkının beklentisini de karşılamıyor. Bu kabinedeki bazı adaylar şeffaflık ve liyakattan yoksunlar." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "Buradan hareketle, koalisyon olarak Kazimi hükümetinde yer almayacağız ve mecliste güvenoyu oylamasında destek oyu kullanmayacağız." ifadesine yer verildi.

Bu arada Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, hükümete güvenoyu oylaması oturumuna karar verilmesi için tüm milletvekillerinden yarın meclise gelmesini istedi.

- Türkmenler kabine dışında

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan’da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Kazimi’nin güncel kabine listesi basına sızmıştı. Buna göre, Türkmenlere bakanlık payı düşmüyor.

Mecliste bulunan Türkmen milletvekilleri ise tek bir bakan adayı üzerinde anlaşarak bunun özgeçmişini Kazimi’ye iletmişti.