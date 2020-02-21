21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ta Kürt partilerin Allavi kabinesine güvenoyu vermesi belirsizliğini koruyor
Irak'taki Kürt siyasi partilerin, Muhammed Tevfik Allavi'nin oluşturacağı kabineye güvenoyu verilmesi için düzenlenecek meclis oturumuna katılıp katılmayacakları belirsizliğini korurken Allavi ile yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadığı belirtildi.
Hükümeti kurma görevi verilen Allavi ile Bağdat'ta görüşen Kürt heyetten Muhammed İlhanlı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, başbakan adayı ile herhangi bir sonuca varmadıklarını söyledi.
İlhanlı, Allavi'nin IKBY'nin siyasi ve yasal iradesine saygı göstermediğini; görüşmeden sonuç elde edemeden Erbil'e geri döneceklerini bildirdi.
Irak Meclisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Milletvekili Aram Cabbar da Allavi'nin kuracağı kabinede Kürtlere verilecek bakanlıklar üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Cabbar, Kürt partilerinin, pazartesi günü kabineye güvenoyunun verilmesi için düzenlenecek olağanüstü oturuma katılacağını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.
KYB'li milletvekili, kabinedeki bakanların bağımsızlığı konusunda bir itirazlarının olmadığını ancak bunun istişareyle yapılması gerektiğini vurguladı.
Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Meclisi Milletvekili Ahmed Sefari, partisinin internet sitesine yaptığı açıklamada, Allavi'nin Kürtler ve Sünnilerle anlaşma yapmadığını, bu yüzden yeni kabineyi kurmada başarılı olamayacağını kaydetti.
Sefari, Allavi'nin sadece Şii iki siyasi parti lideri, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ile gizlice anlaştığını ileri sürerek "Ancak Kürt ve Sünnilerle anlaşma yapmadı. Bu yüzden pazartesi günü düzenlenecek oturuma katılıp katılmayacağımızı bilmiyoruz." dedi.
329 sandalyeli Irak Meclisi'nde Kürtlerin 58 milletvekili bulunuyor.
Irak Meclisi'ndeki Sünni Güçler Birliği Koalisyonu da hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin oluşturacağı kabineye güvenoyu vermeyeceğini açıklamıştı.
Meclis'te 57 vekile sahip Sünni Güçler Birliği Koalisyonu Üyesi Muhammed Kerbuli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın ve göstericilerin Allavi hükümetinin Meclis'ten geçmemesi yönündeki talep ve tutumunun yanında yer alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
- Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmaları
Ekim 2019'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak, göstericilerin talebi ve artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını sunduğu 29 Kasım 2019'dan bu yana yeni başbakanını belirlemeye çalışıyor.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Abdulmehdi'nin istifasından iki ay sonra, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurma görevi vermişti.
Allavi, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kabinesini siyasi partilerden uzak bağımsız kişilerden oluşturacağını belirterek Meclis'i 24 Şubat Pazartesi günü güvenoyu için olağanüstü oturuma çağırmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!