Irak'ta Kovid-19 sonrası mesire alanlarına akın eden vatandaşlar geride çöp yığını bıraktı

AA

Erbil 'deki vatandaşlar, sosyal medyanın da etkisiyle daha önce gitmedikleri mesire alanları ve ormanlara, normal hayata geçiş sürecinin başlatıldığı 11 Mayıs-1 Haziran arasında akın etti.

Kovid-19 nedeniyle ilk defa mart ve nisan aylarında tamamen eve kapanan bölge halkı arasında bu süreçte, doğal alanlara ilgi oldukça arttı. Ancak ormanlar, nehir kenarları ve göletler kısa süre içinde büyük bir çöp alanına dönüştü.

Irak-İran sınırına yakın Çoman ilçesinin Balakayeti bölgesindeki Felav Göleti ve çevresi de piknikçi ve gezginlerden nasibini aldı.

Sosyal medyada tanıtılan ve daha önce pek kimsenin uğramadığı bölge, 20 gün içinde piknikçilerin geride bıraktığı büyük bir çöp yığınına dönüşürken, göletin suyu da kirlendi.

AA muhabirine konuşan Çoman Turizm Dairesi Müdürü Helgurd Hikmet, "Ziyaretçiler, piknik sonrası çöplerini suya atmışlar. Gelen yerli turistleri uyarmak ve bilinçlendirmek için bundan sonra bölge gençleriyle birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Hikmet, ormanlık alanların daire çalışanlarınca sürekli denetlenmesinin mümkün olmadığını, en büyük sorumluluğun vatandaşlara düştüğünü vurguladı.

,Heman Hussein Yaseen