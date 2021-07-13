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Irak'ta hastane yangınında 5 yakını ölen Cabiri: "Hastanede yangın söndürme cihazı yok, biz insan değil miyiz"

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede 5 yakınını kaybeden Udey Cabiri, "Hastanede yangın söndürme cihazı bile yok. Biz insan değil miyiz?" dedi.

13.07.2021 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Irak'ta hastane yangınında 5 yakını ölen Cabiri:
Irak'ta hastane yangınında 5 yakını ölen Cabiri isyan etti
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AA

Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Zikar’da Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi’nde amcasının oğlu ile 4 çocuğunun çıkan yangında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkilileri ihmalden sorumlu tutan Cabiri, "Tüm sorumluluğu ihmalden dolayı merkezi ve yerel hükümete yüklüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Zikar Sağlık Dairesi Başkanı ve hastanede çalışan doktorların da ihmalinin söz konusu olduğunu aktaran Cabiri, şunları kaydetti:

"Bu bir organize suçtur. Nasiriye'nin neden bu kadar acı çektiğini bilmiyoruz. Kovid-19 hastalarına ayrılan bölüm tenekeden inşa edilmiş. Bu hastanede acil bölümü ve yangın söndürme cihazı bile yok. Biz insan değil miyiz?"

ÖLÜ SAYISI 92'YE YÜKSELDİ

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs hastalarının kaldığı hastanedeki yangında ölü sayısı 28 artarak 92’ye yükselmişti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta da daha önce Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıkmıştı. Burada da 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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