09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ta, hükümetin haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, halkın taleplerinin karşılanacağı ikinci paket açıklandı.
Buna göre, hak sahiplerine arsa dağıtımı yapmak üzere Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında bir komite kurulmasına, bir kişinin birden fazla maaş almasına olanak tanıyan kanunların askıya alınmasına, Elektrik Bakanlığının 3 bin yoksul aileye ücretsiz güneş enerjisi sistemi dağıtmasına, küçük ölçekli işletmeler açarak ve projeler geliştirerek gençlere daha fazla istihdam alanı açılmasına ve 18-38 yaş grubundaki kişilerin ikamet ettikleri bölgelerde elektrik tahsildarı olarak çalıştırılmasına karar verildi.
Pakete göre ayrıca, ziraat fakültelerinden mezun olanlara tarım arazisi dağıtılması, küçük ve orta ölçekli proje geliştirmeleri için bu kişilere kredi verilmesi, Sanayi ve Maden Bakanlığının yerel üretim projeleri geliştirmek isteyen işsiz gençlere eğitim vermesi ve bu projelere fon sağlaması, memurların emeklilik yaşının düşürülmesi konusunun Bakanlar Kurulunun gündemine alınması, devlet üniversitelerine atamaların yapılması, ülke genelinde atıkların modern bir şekilde toplanması ve geri dönüştürülmesi için fabrikalar inşa etmek üzere yatırımcılarla sözleşmeler yapılması kararlaştırıldı.
AA'nın haberine göre; Irak hükümeti, pazar günü ilk paketini açıklamış ancak bu halkın öfkesini dindirmeye yetmemişti.
Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.
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