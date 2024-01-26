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        Haberler Dünya Ortadoğu Irak'ta gaz tesisine İHA saldırısı

        Irak'ta gaz tesisine İHA saldırısı

        Irak'ın Süleymaniye kentinde Birleşik Arap Emirlikleri merkezli enerji şirketine ait gaz tesisine bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 03:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 03:20
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        Irak'ta gaz tesisine İHA saldırısı
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        Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

        AA'nın ülkedeki yerel medyaya dayandırdığı haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi.

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan, IKBY Terörle Mücadele Birimi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan ve yasa dışı milisler tarafından gönderilen bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 21.07'de düşürüldüğünü duyurmuştu.

        Geçen sene de saldırıların hedefi olan Kormor Gaz Tesisine 2022 yılı Haziran ayında bir haftada üç kez füze saldırısı gerçekleştirilmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Irak
        #süleymaniye
        #haberler
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