Irak’ta Eğitim Bakanı Şeyma Hiyali, erkek kardeşinin terör örgütü DEAŞ saflarında yer aldığı iddialarıyla ilgili "Terör veya teröristlerle herhangi bir bağımın olduğu ispat edilirse istifamı herkesin önünde Başbakan Adil Abdulmehdi’nin insiyatifine bırakıyorum." dedi.

Yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul halkını tehdit ederek sivil memuriyete zorladığını kaydeden Hiyali, bunların arasında kardeşinin de bulunduğunu bildirdi.

Hiyali, "Örgüt, kardeşimi diğerleri gibi açıklama yapmaya da zorladı ancak kardeşim eline silah alıp hiçbir Iraklıyı öldürmedi veya buna destek olmadı." ifadelerini kullandı.

Bazı provokatörlerin, kardeşinin örgüt saflarında olduğuyla ilgili görüntü yayınladığını anımsatan Hiyali, "Terör veya teröristlerle herhangi bir bağımın olduğu ispat edilirse istifamı herkesin önünde Başbakanın insiyatifine bırakıyorum." ifadelerine yer verdi.

Irak’ta bazı sosyal medya hesaplarında bakanın erkek kardeşi Leyt Hiyali'nin 2014'te Musul'u ele geçiren DEAŞ saflarında olduğunu iddia eden görüntü yayınlandı.

Musullu Eğitim Bakanı Hiyali, salı günü meclisten güvenoyu almıştı ve 4 gün önce görevine resmi olarak başlamıştı.