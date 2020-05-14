Irak'ta Dışişleri Bakanlığı'nı vekaleten Başbakan Kazımi yürütecek

Kazımi, aralarında Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu boşta kalan 7 bakanlık için vekaleten atamalar gerçekleştirdi.
Basına sızan Kazımi imzalı atama belgesine göre, Dışişleri Bakanlığı'nı vekaleten kendisi yürütecek olan Kazımi, Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Vekili'ne de bakanın yetkilerini kullanma talimatı verdi.
Kazımi'nin kabinesinde geçen hafta güven oyu alamayan Kültür Bakanlığı'na Spor ve Gençlik Bakanı Adnan Dircal, Göç ve Göçmenler Bakanlığı'na Ulaştırma Bakanı Nasır Hasan, Adalet Bakanlığı'na Yüksek Öğretim Bakanı Nebil Adil ve Ticaret Bakanlığı'na ise Eğitim Bakanı Ali Hamid vekaleten atandı.
Şii partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle henüz bir aday belirlenemeyen Petrol Bakanlığı'nı ise Maliye Bakanı Ali Allavi vekaleten yürütecek.
Kazımi, boşta kalan Tarım Bakanlığı için ise vekaleten bir isim açıklamadı.
- Dışişleri Bakanlığı KDP’nin olacak
Kabinede boş kalan Dışişleri Bakanlığı'na Kürdistan Demokrat Partisi (KDP),eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde Maliye Bakanlığı yapan Fuad Hüseyin'i aday gösteriyor. Ancak Şii gruplar arasında Fuad Hüseyin ismine karşı çıkanlar olduğu belirtiliyor.
Kazımi, daha önce yaptığı açıklamada, Petrol Bakanlığı'na ülkenin petrol kenti olması hasebiyle Basra'dan bir ismin getirileceğini söylemişti.
Mustafa el-Kazımi, Başbakanlığı öncesine kadar başkanlığını yaptığı Ulusal İstihbarat Kurumu'na ise henüz birini atamadı. Ulusal İstihbarat Kurumu'na da şu an için Kazımi vekaleten başkanlık yapıyor.
Irak'ın yeni Başbakanı Kazımi, boş kalan 7 bakanlığın bayramdan önce doldurulacağını açıklamıştı.
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