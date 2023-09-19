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Irak’ın kuzeydoğusundaki Süleymaniye kentinin İran ile sınır bölgesinde yer alan kafelerde demlenen çaylar sınırın iki tarafında müşterilere sunuluyor.

Süleymaniye’ye bağlı Biyare ilçesindeki yarım metrelik su kanalı İran-Irak sınırını belirliyor.

İki ülkeden akraba aileler buradaki kafelerde buluşuyor. Arada bir sınır kapısı ya da kontrol noktası yok.

Buraya gelenler istisnai bir uygulamayla pasaporta gerek kalmadan karşı tarafa geçerek çaylarını akrabalarıyla içebiliyor.

KONTROL NOKTASI YOK Biyare ilçesinde sınırı belirleyen su kanalının çevresinde kurulan kafeler bölge esnafı için de bir geçim kapısı. REKLAM Burada “Irak ve İran” isimli bir kafe işleten Rebvar Salih Heme Hüseyin, Irak ve İran'dan ziyaretçilerin yanı sıra diğer ülkelerden de çok sayıda turist ağırladıklarını söyledi.

TURİSTLER HAYRETE DÜŞÜYOR AA muhabirine konuşan Hüseyin, "Her iki taraftan da müşterilerim geliyor. Iraklı vatandaş, İran topraklarında çay içmek istediğini söylüyor. Bir su kanalı dışında sınırı belirleyen herhangi bir kontrol noktası, sınır kapısı veya bir işaretin bulunmadığı bu yer, gelen turistleri hayrete düşürüyor." dedi.

DEMLİ ÇAYLAR Iraklı turist Vidad Rezvan da sosyal medyadan haberdar olduğu bu mekanı bizzat görmeye geldiğini belirtti. Rezvan, "Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.