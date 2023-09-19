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        Haberler Yaşam Irak - İran sınırında ilginç olaylar! Bir ülkede çay demleyip diğerinde içiyorlar... - Haberler

        Irak'ta demlenen çaylar İran'da içiliyor

        Süleymaniye'nin Biyare ilçesinde Irak-İran sınırını ayıran su kanalının çevresinde kurulan kafelere gelen müşteriler çaylarını sınırı geçip komşu ülke topraklarında içebiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:53
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        Irak'ta demleniyor İran'da içiliyor
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        Irak’ın kuzeydoğusundaki Süleymaniye kentinin İran ile sınır bölgesinde yer alan kafelerde demlenen çaylar sınırın iki tarafında müşterilere sunuluyor.

        Süleymaniye’ye bağlı Biyare ilçesindeki yarım metrelik su kanalı İran-Irak sınırını belirliyor.

        İki ülkeden akraba aileler buradaki kafelerde buluşuyor. Arada bir sınır kapısı ya da kontrol noktası yok.

        Buraya gelenler istisnai bir uygulamayla pasaporta gerek kalmadan karşı tarafa geçerek çaylarını akrabalarıyla içebiliyor.

        KONTROL NOKTASI YOK

        Biyare ilçesinde sınırı belirleyen su kanalının çevresinde kurulan kafeler bölge esnafı için de bir geçim kapısı.

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        Burada “Irak ve İran” isimli bir kafe işleten Rebvar Salih Heme Hüseyin, Irak ve İran'dan ziyaretçilerin yanı sıra diğer ülkelerden de çok sayıda turist ağırladıklarını söyledi.

        TURİSTLER HAYRETE DÜŞÜYOR

        AA muhabirine konuşan Hüseyin, "Her iki taraftan da müşterilerim geliyor. Iraklı vatandaş, İran topraklarında çay içmek istediğini söylüyor. Bir su kanalı dışında sınırı belirleyen herhangi bir kontrol noktası, sınır kapısı veya bir işaretin bulunmadığı bu yer, gelen turistleri hayrete düşürüyor." dedi.

        DEMLİ ÇAYLAR

        Iraklı turist Vidad Rezvan da sosyal medyadan haberdar olduğu bu mekanı bizzat görmeye geldiğini belirtti. Rezvan, "Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.

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        #süleymaniye
        #haberler
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