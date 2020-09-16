Irak'ta büyük yolsuzluk operasyonu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakanlığa bağlı özel bir güç Bağdat'ta görevinden azledildikten saatler sonra eski Emeklilik Dairesi Başkanı Saadi'yi hakkındaki büyük yolsuzluk dosyaları nedeniyle tutukladı.

Saadi'yi tutuklayan gücün elinde yargı kararı bulunduğu ifade edildi.

Kazımi liderliğinde Ağustos ayında büyük yolsuzluk dosyalarına bakan özel bir komisyon kurulmuştu.

Başbakan Kazımi, yaptığı açıklamada yolsuzlukların üzerine giden söz konusu komisyonla devletin egemenliğinin yeniden tesis edileceğini söylemişti.