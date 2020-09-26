AA

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Diyala kentine bağlı Mansuriye kasabası yakınında bir tarlaya döşedikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Bombalı saldırıda 1 sivilin öldüğünü, 2 sivilin yaralandığını aktaran Diyala Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şammari, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına son verilmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.