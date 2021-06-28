Irak'ta elektrik santraline katyuşa füzeli saldırı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Samarra kentinde bulunan Salahaddin Termik Santralinin, katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi. AA'nın haberine göre; açıklamada, saldırı sonucu termik santralin kazan bölümünde büyük hasar oluştuğu aktarıldı.

Saldırının, Irak'taki elektrik santrallerine yönelik ilk füze saldırısı olduğu ifade ediliyor.

Salahaddin ile başkent Bağdat'ın kuzeyindeki bölgelere elektrik sağlayacak termik santralın açılışı, geçen hafta Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından gerçekleştirilmişti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.