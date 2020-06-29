Irak'ta "4 hafta tam sokağa çıkma yasağı" önerisi

Irak Sağlık Bakanlığı Vekili Hazım Cumeyli, yaptığı açıklamada, bakanlık nezdinde oluşturulan uzmanlar komitesinin, salgınla mücadele kapsamında sert tedbirler alınması yönünde karar aldığını belirtti.
Cumeyli, komitenin, ülke çapında "4 haftalık tam sokağa çıkma yasağı" uygulanması için hükümete bağlı kriz masasına öneride bulunduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Uzmanlar Komitesi üyesi Riyad Abdulemir ise salgınla ilgili vaka ve ölümlerin azaltılması için ülke genelinde en az 4 hafta boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Bu uygulama belki istenilen sonucu vermeyebilir ancak halihazırda en iyi yöntem olabilir." dedi.
- 83 kişi hayatını kaybetti
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte bin 749 kişinin salgına yakalandığı ve 83 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülke genelinde şu ana kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 47 bin 151'e yükselirken, ölü sayısı ise bin 839 olarak kayıtlara geçti.
- Solunum cihazı eksikliği krizi
Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere özellikle güney kentlerinde salgına yakalanan hastaların kaldığı hastanelerde solunum cihazı eksikliği yaşanıyor.
Ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri en ciddi sorunun yaşandığı kentlerden biri olan Nasıriye'deki insanlık dramına çözüm bulunması için acil tıbbi yardım gönderilmesi çağrısında bulundu. Bu arada sosyal medyada "Nasıriye boğuluyor" adlı kampanya başlatıldı.
Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nasıriye'deki tıbbi ve diğer sağlık eksikliklerinin giderilmesi için harekete geçildiği aktarıldı.
Açıklamada Nasıriye Sağlık Dairesi için 50 bin adet maske, sağlık çalışanları için 5 bin koruyucu giysi, 40 bin litre dezenfektan, 4 bin serum cihazı ve 100 adet solunum cihazı temin edildiği kaydedildi.
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