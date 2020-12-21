Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 2021 yılı bütçesini onaylayarak oylanması için Meclis'e gönderdi.

Buna göre, bakanlar, milletvekilleri ve genel müdürlerin maaşlarından yüzde 40 vergi alınacak.

IKBY'NİN BÜTÇEDEKİ PAYI YÜZDE 12

Alınan bilgiye göre, 2021 yılı bütçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yüzde 12.67'lik pay ayrıldı.

Bakanlar Kurulu'nda onaylanan bütçe, Meclis'te önümüzdeki günlerde oylamaya sunulacak.