Irak'ta 2 aktivist öldürüldü

Meysan polisinden alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Meysan'ın idari merkezi Amara'nın Sanayi bölgesi yakınlarında aktivistler Abdulkuddus Kasım ve Kerrar Adil'e ateş açtı.

Söz konusu aktivistler olay yerinde yaşamlarını yitirdi, saldırganlar ise kaçtı.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin başladığı geçen ekim ayından bu yana gösterilere katılan aktivistler; kaçırma, suikast ve işkencelere maruz kalıyor.

Aktivistler, bu saldırılardan İran'a yakın Şii grupları sorumlu tutuyor.