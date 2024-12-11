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        Haberler Dünya Irak, Suriye rejim askerlerini mülteci olarak kabul etmeyecek | Dış Haberler

        Irak, Suriye rejim askerlerini mülteci olarak kabul etmeyecek

        Irak, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeye sığınan rejim askerlerine mülteci statüsü tanımayacağını açıkladı. Yaklaşık 3 bin Suriyeli asker ve subay, Irak'a geçici olarak kabul edilse de ülkelerine geri gönderilmeleri planlanıyor.

        Giriş: 11.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:25
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        Irak'tan Esad'ın askerlerine kötü haber
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        Esad rejiminin devrilmesinden hemen önce Irak’a sığınan Suriyeli askerler, sınır muhafızlarına silahlarını teslim ederek resmi izinlerle ülkeye giriş yaptı.

        Sınır kapısında kurulan çadırlarda temel ihtiyaçları karşılanan askerler, daha sonra batıdaki Anbar vilayetinin Rütbe kasabasındaki bir askeri üsse nakledildi. Burada, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra güvenlikleri de sağlanıyor.

        Irak hükümetinin tutumu

        Irak yetkilileri, bu askerlerin mülteci statüsüyle ülkede kalmalarına yönelik bir plan olmadığını net bir şekilde ifade ediyor.

        Askerlerin geçici olarak Irak topraklarında barındırıldığı ve Suriye’deki durumun istikrara kavuşmasıyla birlikte geri gönderilecekleri belirtildi.

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        Yetkililer, “Askerlerin güvenliği önceliğimizdir. Suriye’deki koşullar normale dönene kadar misafirimiz olacaklar” açıklamasını yaptı.

        Bölgesel koordinasyon ve planlamalar

        Irak, Suriyeli askerlerin geri dönüşü için Suriye ile koordinasyon içerisinde hareket edeceğini vurguluyor.

        Yeni bir hükümetin kurulması ve askeri kurumların yeniden işler hale gelmesiyle birlikte askerlerin güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesi hedefleniyor.

        Bu süreçte, askerlerin barındırıldıkları bölgede gerekli tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

        Geri dönüş beklentisi

        Irak’ın bu kararı, Suriye’deki savaşın etkilerinin komşu ülkelere de yansıdığını bir kez daha ortaya koyuyor.

        Suriyeli askerlerin geleceği, bölgedeki istikrarın yeniden sağlanmasına bağlı olarak şekillenecek. Irak, bu süreçte insani ve güvenlik boyutlarını dikkate alarak hareket etmeye devam edecek.

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