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        Haberler Dünya Irak, Şam'daki elçiliğini Lübnan'a taşıdı, İran elçiliği basıldı | Dış Haberler

        Irak, Şam'daki elçiliğini Lübnan'a taşıdı, İran elçiliği basıldı

        Suriye'de muhalif silahlı grupların 27 Kasım'da başlattığı operasyonla Halep'ten başlayarak Şam'a kadar gelmesi ve Esad yönetimini devirmesinin ardından, devrik lider Esad'ın en büyük destekçilerinden Irak, Şam'daki büyükelçiliğini tahliye ederek Lübnan'a taşıdı. Esad'ın bir diğer müttefiki İran'ın ise büyükelçilik binası muhalif gruplar tarafından basıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:58
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        Şam'da Irak elçiliği kapatıldı, İran elçiliği basıldı
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        Muhalif silahlı grupların 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam'ı alarak Esad'ı devirmesi, Suriye'de yeni bir dönem açtı. Şam'ın ele geçirilmesinin ilk etkileri ise Esad'ın en büyük müttefiklerinden İran ve Irak büyükelçiliklerinde görüldü.

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        İran'ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalı, İran'ın Büyükelçiliği'nin muhalifler tarafından basıldığını duyurdu.

        Irak devlet haber ajansı da, muhaliflerin Esad'ı devirerek başkentin kontrolünü ele geçirmesinden saatler sonra Irak'ın, Suriye'deki büyükelçiliğini tahliye ettiğini ve personelini Lübnan'a taşıdığını duyurdu.

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