Irak, Şam'daki elçiliğini Lübnan'a taşıdı, İran elçiliği basıldı

Muhalif silahlı grupların 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam'ı alarak Esad'ı devirmesi, Suriye'de yeni bir dönem açtı. Şam'ın ele geçirilmesinin ilk etkileri ise Esad'ın en büyük müttefiklerinden İran ve Irak büyükelçiliklerinde görüldü.

Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor Haberi Görüntüle

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İran'ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalı, İran'ın Büyükelçiliği'nin muhalifler tarafından basıldığını duyurdu.

Irak devlet haber ajansı da, muhaliflerin Esad'ı devirerek başkentin kontrolünü ele geçirmesinden saatler sonra Irak'ın, Suriye'deki büyükelçiliğini tahliye ettiğini ve personelini Lübnan'a taşıdığını duyurdu.