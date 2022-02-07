Irak: PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Irak resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkesindeki varlığına değindi.

PKK'nın Irak’taki varlığının meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Araci, “Irak hükümeti olarak bu konunun sonlandırılmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.