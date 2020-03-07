Irak, pazardan itibaren İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor

AA

Başkanlığını Sağlık Bakanı Cafer Allavi'nin yürüttüğü Yeni Tip Koronavirüsü (Kovid-19) ile Mücadele Hücresi'nden yapılan açıklamada, İran ile ortak 5 sınır kapısının 8 Mart pazardan itibaren yolcular için kapatıldığı kaydedildi.

Karara göre bu sınır kapılarından İran'la karşılıklı ticaretin de askıya alınması 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

Söz konusu karar, kuzey Irak'taki yönetimin İran ile olan sınır kapıları için geçerli olmayacak.