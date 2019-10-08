Irak Parlamentosundan il meclislerinin çalışmalarını dondurma kararı

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak Parlamentosu, göstericilerin taleplerini ele almak üzere düzenlediği oturumda oy çokluğuyla bir dizi karar aldı. Oturumda, il meclislerinin Nisan 2020'de gerçekleştirilecek yerel seçimlere kadar çalışmalarının durdurulması prensipte kabul edildi.
AA'nın haberine göre bugünkü oturumda ayrıca gösterilerde yaşamını yitirenlerin "şehit" olarak kabul edilmesi, ailelerine tazminat ödenmesi, gözaltındakilerin serbest bırakılması, öğrencilere burs verilmesi, fakirlere aylık maaş bağlanması yönündeki kararlar da onaylandı.
Oylamada ayrıca, görevden alınan polis ve askerlerin görevlerine iadesi ve daha fazla istihdam fırsatı oluşturmak için Savunma Bakanlığında gönüllülük imkanı sağlanması maddeleri de oy çokluğuyla kabul edildi.
Parlamento söz konusu kararları, incelenmesi ve uygulanması konusunda yol haritası çıkarması için hukuk komisyonuna sevk etti.
Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetlerde 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde dile getirilen taleplerden biri de "yolsuzluk ve yetersizlikle" suçlanan il meclislerinin feshedilmesiydi.
Öte yandan Diyala Milletvekili Raid ed-Dehleki, Irak hükümeti tarafından terör unsurları ile savaşmaları için sivillerden oluşturulan Sünni savaşçılar olan "Sahavat" unsurlarının Haşdi Aşair'e devredilerek tüm haklarının verilmesi konusunda da hükümet ve parlamentonun karar aldığını söyledi.
Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.
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