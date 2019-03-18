Irak Savunma Bakanlığı, Musul vilayetinde ülke güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmanın Suriye'den 4 kişinin Irak topraklarına sızmasının ardından gerçekleştiğini belirtti.

Bakanlığa bağlı Ortak Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'den 4 kişiden oluşan bir grubun pazar akşamı Irak topraklarına sızdığı aktarıldı.

Ordudaki 15. Tümene bağlı birimlerin Husavik köyünde söz konusu grubun çevresini sardığı sırada PKK'ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanlarının gruba yardım etmek için bölgeye geldiği kaydedilen açıklamada, taraflar arasında çatışma yaşandığı, 2 askerin hayatını kaybettiği ve yaralanan askerlerin olduğu belirtildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Musul'da Ninova Operasyonlar Komutanlığı 72. Tugayı'na bağlı askeri kontrol noktasından izinsiz şekilde geçmek istediği, buna izin vermeyen Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışma yaşandığı belirtilmişti.

Irak güvenlik güçleri ve terör örgütü mensupları arasında yaşanan çatışmada, 2 Iraklı askerin öldüğü, 5 PKK'lı teröristin yaralandığı kaydedilmişti.