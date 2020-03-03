AA

Irak istihbaratı "Süleymani suikastında parmağı olduğu" iddiasını yalanladı



Irak İstihbarat Kurumu, "İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü ABD saldırısında İstihbarat Müdürü Mustafa Kazımi'nin parmağı" olduğu iddialarını yalanladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yakınlığıyla bilinen Irak'taki Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Hizbullah Tugayları komutanlarından Ebu Ali Askeri'nin dile getirdiği "Süleymani ve Mühendis'in 3 Ocak'taki ABD hava saldırısında öldürülmesinde Irak İstihbarat Kurumu Müdürü Kazımi'nin de rol oynadığı" yönündeki iddiaya tepki gösterildi.

Böylesi ithamların asıl görevi halka hizmet etmek olan ve siyasi çekişmelerden uzak duran istihbarat kurumunun onurunu zedelediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür iddialar doğrudan halk arasındaki barışı tehdit ettiği gibi Irak İstihbarat Kurumu Müdürü Mustafa Kazımi'yi de derinden üzmüştür."

Hizbullah Tugayları komutanlarından Ebu Ali Askeri, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Irak İstihbarat Kurumu Müdürü Mustafa Kazımi'nin Süleymaniye ve Mühendis'in öldürüldüğü 3 Ocak'taki ABD saldırısında rol oynadığını" ileri sürmüştü.