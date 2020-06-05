Irak, İran yük gemisinin batma nedeninin bilinmediğini bildirdi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran yük gemisinin (Behbehan) Irak karasularında battığı, ancak sebebinin henüz belirlenemediği belirtildi.

Açıklamada, mürettebattan 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin kurtarıldığı aktarılarak, gemide bulunan diğer kişilere ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Batan geminin rotasının Basra Um Kasr Limanı olduğu ve inşaat malzemesi taşıdığı bilgisi paylaşıldı.