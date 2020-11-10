Irak'ın Süleymaniye kentinde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi yakınları olan 4,8 büyüklüğündeki deprem saat 02.18'de gerçekleşti.