Irak'ın Musul kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker öldü

Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14.Tugay'a ait askeri aracın Mahmur'a bağlı Kuraw Dağı bölgesinden geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 2'sinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırının kimler tarafından yapıldığı bilgisine ise açıklamada yer verilmedi.