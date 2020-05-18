Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twittir hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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