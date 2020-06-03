Milli Savunma Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK'Ya ait bir sığınağın imha edildiğini bildirdi. Sosyal medya Twitter hesabından paylaşımda bulunan MSB şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek!