Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce'nin ailesine acı haber verildi - HATAY

İnce'nin Özyörük Mahallesi'ndeki babaevine giden Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı.Yarın düzenlenecek törenin ardından şehidin cenazesi toprağa verilecek.

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