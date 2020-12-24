Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın icra ettiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.