MSB'den yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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