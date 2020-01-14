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MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada bir asker ile güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÜNAY DEREKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın şehadet haberi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yaşayan ailesine verildi.
Şehidin baba evine gelen 102. Topçu Alayı Komutanı Albay Aydoğan Önal, Bayram Günay'ın (27) şehit olduğu haberini baba Tezcan Günay ve anne Zümriye Günay'a verdi.
Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Bu arada, Günay'ın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları ailenin evine taziye ziyaretinde bulundu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, askerlerler, kurum müdürleri Günay ailesine taziyede bulundu.
Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın Dereköy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Şehit güvenlik korucusu Bağater'in cenazesi Şırnak'ta toprağa verilecek
Çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in cenazesinin ise Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de yarın defnedileceği öğrenildi.
ŞEHİTLER İÇİN ŞIRNAK'TA TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Günay ve Bağater’in Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Günay ve Bağater’in cenazeleri, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.
Şehit Günay’ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan uçakla memleketi Edirne’ye gönderildi. Şehit Bağater’in cenazesinin ise Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de yarın defnedileceği öğrenildi.
Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
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