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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:42
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        4 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör ve teröristle mücadelenin devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."

        Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

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        #Irak
        #Terör
        #PKK
        #MSB
        #operasyon
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