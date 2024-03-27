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        Haberler Gündem Güncel Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:28
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        3 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör ve teröristle mücadeleye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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        #MSB
        #Irak
        #PKK
        #Terör
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