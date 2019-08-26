Irak'ın kuzeyinde 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK ile çıkan çatışmada 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği, bölgedeki operasyonlara ise devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Bakanlık, harekât kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'ya ait mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğunu, 9 PKK'lının da öldürüldüğünü duyurdu.

Başka bir açıklamada ise ülke içinde ve dışındaki PKK'ya yönelik dün düzenlenen hava saldırılarında 24 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1165548255775793152

Milletvekilleri, siyasiler ve diğer bazı kuruluşlar da Twitter üzerinden taziye mesajları yayımladı, yaralı askerlere şifa diledi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1165580866329993216

https://twitter.com/emrullahisler/status/1165590545420492800

https://twitter.com/nurettincanikli/status/1165589174575128577

https://twitter.com/bulenttufenkci/status/1165588393511854081

https://twitter.com/goklevent/status/1165590216238931968

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1165577583695663105

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1165580229701754880

https://twitter.com/VeyselEroglu/status/1165587557859713025

https://twitter.com/buyukataman/status/1165594882091732992

https://twitter.com/ikoncuk/status/1165573655063138305

https://twitter.com/DurmusYillmaz/status/1165586077870186496

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1165586011516260352

https://twitter.com/Besiktas/status/1165591358507294720

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