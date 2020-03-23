Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.