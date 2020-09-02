Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ele geçirilen mayın ve EYP'lerin METİ timlerince kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 9 adet EYP düzeneği ve 3 adet M14 antipersonel mayını ele geçirdi. Ele geçirilen mayın ve EYP düzenekleri METİ timimizce kontrollü bir şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.