PKK'dan bombalı saldırı: 2 Peşmerge öldü

Erbil merkezli "Kurdistan 24" yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Duhok'un Akre ilçesinin Nehle bölgesinde, PKK'nın yola yerleştirdiği 3 patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 Peşmergenin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.