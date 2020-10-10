Irak'ın Diyala kentinde 9 DEAŞ mensubu yakalandı

AA

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinden gelen bir ihbarı değerlendiren polis güçlerinin iki ayrı adrese baskın düzenlediğini söyledi.

Operasyonda 9 DEAŞ mensubunun yakalandığını belirten Şumari, bu kişilerin ön sorguda örgüt mensubu olduklarını itiraf ettiklerini, resmi işlemlerin ardından da mahkemeye sevk edildiklerini anlattı.

Teröristlerin uzun bir süredir polis tarafından takip edildiğini aktaran Şumari, baskın yapılan adreslerde çok miktarda mühimmat ve sahte evrakın ele geçirildiğini ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.