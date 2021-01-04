Irak'ın Basra kentinde uyuşturucu operasyonu

Basra Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde düzenlenen operasyonda uzun süredir aranan bir uyuşturucu satıcısının yakalandığı belirtildi.

Narkotik Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan zanlının suçunu itiraf ettiği, elindeki uyuşturucu maddeyi yurt dışından getirerek başka kentlere götürmek istediğini söylediği aktarıldı.

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