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HaberlerDünya

Irak'ın Basra kentinde uyuşturucu operasyonu

Irak'ın Basra kent merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

04.01.2021 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Irak'ın Basra kentinde uyuşturucu operasyonu
AA

Basra Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde düzenlenen operasyonda uzun süredir aranan bir uyuşturucu satıcısının yakalandığı belirtildi.

Narkotik Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan zanlının suçunu itiraf ettiği, elindeki uyuşturucu maddeyi yurt dışından getirerek başka kentlere götürmek istediğini söylediği aktarıldı.
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