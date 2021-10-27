Irak'ta DEAŞ saldırısı: 11 ölü

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın, Diyala'da bir köye saldırması sonucu biri kadın 11 kişi öldü.

AA'nın haberine göre; Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, söz konusu saldırıyı kınayarak, bunun terör örgütünün yanına kar kalmayacağını belirtti.