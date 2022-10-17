Irak Cumhurbaşkanı görevine resmen başladı

Irak'ta geçen hafta milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşid, görevine resmi olarak başladı.

Reşid için başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Es-Selam Sarayı’nda resmi tören düzenlendi.

Törene Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile yardımcıları, Meclisteki siyasi grup başkanları, askeri komutanlarla eski cumhurbaşkanlarından Fuad Masum katıldı.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın eşi Şanaz İbrahim, kızı, oğlu, gelini ve torunu da törende yer aldı.

Reşid’in selefi eski Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise devir teslim için düzenlenen törene gelmedi.

Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid Irak Meclisinde 13 Ekim'de düzenlenen oturumda Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimin ardından Reşid, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Sudani’nin en geç 1 ay içinde kabinesini oluşturup Meclisin onayına sunması gerekiyor.