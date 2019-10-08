08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, göstericilere, hükümetin taleplerine cevap vermesine ve reform yapmasına fırsat tanımak için sükuneti korumaları ve gerginliği tırmandırmamaları çağrısında bulundu.
Irak resmi televizyonun yayınladığı konuşmasında Salih, ülkedeki krizin çözümü için Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinde revizyona gidilmesini de içeren bir takım önerilerde bulundu.
Irak halkına hitaben yaptığı konuşmada Salih, "Göstericilere ateş açılması yönünde emir verilmedi. Bunu yapanlar suçlu ve kanun tanımayanlardır." dedi.
Irak emniyet biriminin "vatandaşlara, güvenlik güçlerine ve medyaya" saldıranlara karşı sert bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Salih, tüm halka ülkeyi kasıp kavuran krizi aşmak için sükunet ve dayanışma çağrısı yaptı.
Halkın "kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, iş fırsatı sağlanması, yolsuzlukla mücadele, uzun yıllardır sorunlarla boğuşan ülkede gerçek reformlar yapılması" yönündeki taleplerinin meşruluğuna işaret eden Salih, "Ekonomi, DEAŞ'a karşı mücadele ve güvenlik alanında yaşanan gerginlikler nedeniyle tükendi." ifadesini kullandı.
Salih, finansal ve idari yolsuzlukların, partiler ve gruplar arasındaki makam paylaşımlarının ülkenin ilerlemesini engellediğini vurguladı.
ŞİDDET OLAYLARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇILACAK
Irak Cumhurbaşkanı, ülkedeki krizin çözümü için gösterilerdeki şiddet olaylarına ilişkin soruşturma açılması ve sorumluların hesap vermesi önerisinde bulundu.
Salih, gerçek reformlar yapılabilmesi amacıyla sorunların tespit edilmesi için eylemciler de dahil tüm kesimlerle görüşülerek bağımsız uzmanlar komitesi kurulması çağrısı yaptı.
Engelleri aşmak ve parlamentoda reformları destekleyen bir blok oluşturmak için kapsamlı ve yapıcı bir diyalog başlatılması çağrısı yapan Salih, gelecek dönemde reformların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bir kabine değişikliği yapılmasını da önerdi.
Özellikle yolsuzluk yapanların yargılanması konusunda özel mahkemelerin devreye alınması gerektiğini vurgulayan Salih, eylemcilerin taleplerine karşılık olarak hükümetin son dönemde aldığı istihdamın artırılması, konut ve sosyal yardım gibi kararlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.
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