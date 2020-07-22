Irak Başbakanı'ndan Tahran'da "Birbirimizin iç işlerine müdahale etmemeliyiz" açıklaması

Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında dün geldiği Tahran'da, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüştü.
Görüşmede "iç işlerine müdahale" konusuna değinen Kazımi, "İki ülke olarak iç işlerimize müdahale etmemeliyiz ve birbirimize saygı göstermeliyiz. Irak, topraklarının İran'ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturmasına izin vermeyecek. Dünkü görüşmelerde de önemli stratejik meseleleri ele aldık ve iki ülkenin iş birliğine vurgu yaptık." ifadelerini kullandı.
Kazımi ayrıca İran'ın terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Irak'ın yanında olduğunu yineleyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- İran'dan "Süleymani suikastının takipçisi olun" talebi
İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise yabancı güçlerin bölgedeki varlığını sürdürmesi halinde istikrarın sağlanamayacağını söyledi.
Kalibaf, Irak yönetiminden ABD'nin gerçekleştirdiği İranlı Komutan Kasım Süleymani suikastının takipçisi olmalarını istedi.
İlk yurt dışı ziyaretini İran'a yapan Irak Başbakanı Kazımi, Tahran temasları kapsamında dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bir araya gelmişti.
Kazımi'ye Tahran ziyaretinde Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Elektrik Bakanı Macid Mehdi Ali, Maliye Bakanı Ali Allavi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Sağlık Bakanı Hasan Temimi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci eşlik ediyor.
Kazımi'nin ilk yurt dışı ziyaretini pazartesi günü Suudi Arabistan'a yapması bekleniyordu ancak bu seyahat, Kral Selman bin Abdulaziz'in hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelenmişti.
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