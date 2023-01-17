Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Irak, Arap Körfez Kupası'nda finalde!

Irak Milli Futbol Takımı, Arap Körfezi Kupası'nda finale yükseldi

Giriş: 17.01.2023 - 00:42 | Güncelleme: ABONE OL
Irak, Arap Körfez Kupası'nda finalde!
AA

Irak Milli Futbol Takımı, "Arap Körfezi Kupası"nda karşılaştığı Katar'ı yenerek finale yükseldi.

Basra kentinde düzenlenen "Arap Körfezi Kupası" çerçevesinde Irak ve Katar milli futbol takımları yarı finalde karşılaştı.

Maçta rakibini 2-1 yenen Irak ekibi, finale yükseldi.

Irak’ın yeni rakibi, bu akşam Bahreyn ile Umman arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

Final karşılaşması 19 Ocak Perşembe günü oynanacak.​​​​​​​

Irak'ın, 44 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı organizasyona; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen milli takımları katıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Basra’da 6 Ocak'ta gerçekleştirilen kupanın açılışı törenindeki konuşmasında, bunun bir kupa ya da futbol organizasyonundan ziyade "kardeşlik ve dayanışma" şöleni olduğunu belirterek, "Basra tüm Körfez ve Arap gençlerimizin evidir. Yıllar sonra Irak kendi dost ve kardeşlerini burada kucaklamaktan mutluluk duyuyor." demişti.

İranlı yetkililer, kendilerinin "Fars Körfezi" olarak adlandırdığı yer için organizasyonda “Arap Körfezi” ifadesinin kullanılmasına tepki göstermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İlk İslam parası ne zaman bastırılmıştır?
İlk İslam parası ne zaman bastırılmıştır?
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
Gulam sistemi nedir?
Gulam sistemi nedir?
2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri!
2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.