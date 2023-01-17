Irak, Arap Körfez Kupası'nda finalde!

AA

Irak Milli Futbol Takımı, "Arap Körfezi Kupası"nda karşılaştığı Katar'ı yenerek finale yükseldi.

Basra kentinde düzenlenen "Arap Körfezi Kupası" çerçevesinde Irak ve Katar milli futbol takımları yarı finalde karşılaştı.

Maçta rakibini 2-1 yenen Irak ekibi, finale yükseldi.

Irak’ın yeni rakibi, bu akşam Bahreyn ile Umman arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

Final karşılaşması 19 Ocak Perşembe günü oynanacak.​​​​​​​

Irak'ın, 44 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı organizasyona; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen milli takımları katıldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Basra’da 6 Ocak'ta gerçekleştirilen kupanın açılışı törenindeki konuşmasında, bunun bir kupa ya da futbol organizasyonundan ziyade "kardeşlik ve dayanışma" şöleni olduğunu belirterek, "Basra tüm Körfez ve Arap gençlerimizin evidir. Yıllar sonra Irak kendi dost ve kardeşlerini burada kucaklamaktan mutluluk duyuyor." demişti.

İranlı yetkililer, kendilerinin "Fars Körfezi" olarak adlandırdığı yer için organizasyonda “Arap Körfezi” ifadesinin kullanılmasına tepki göstermişti.

ÖNERİLEN VİDEO